Sabrina Paravicini | la confessione dopo la malattia | “Volevo tornare come prima”

(Di sabato 12 novembre 2022) Questo articolo è apparso, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.ha affrontato un periodo molto difficile a causa della suaaverla sconfitta, però, ha dovuto affrontare un altro problema che la affliggeva. L’attrice viene, da qualche anno, è nota per la sua opera di sensibilizzazione sul tumore al senocontro la quale, purtroppo, anche lei ha combattuto a lungo.

Massimo Rigo esono Pietro e Marta, i genitori di Gianna, mentre Marzia Ubaldi interpreta Matilde, l'anziana paziente dell'ospedale con cui la protagonista si confida. A far parte ......Pilar Fogliati è Gianna Beatrice Arnera è la sua migliore amica Titti Cecilia Bertozzi è la sua migliore amica Caterina Fiorenza Pieri è sua sorella Margherita Massimo Rigo esono ...Ecco il primo trailer ufficiale di Odio il Natale, la divertentissima serie natalizia con Pilar Fogliati che sarà disponibile in esclusiva su Netflix dal 7 dicembre 2022.Odio il Natale, la nuova serie italiana originale Netflix con Pilar Fogliati. Resta aggiornato sulle novità e le anticipazioni sulle ultime novità della tv in streaming e satellitare.