Pattinaggio artistico | Grand Prix ISU | Conti Macii secondi nello short program | bene anche Grassl

(Di sabato 12 novembre 2022)nua senza sosta ilISU disu ghiaccio, che questo fine settimana fa tappa a Sheffield, nel Regno Unito, per il MK John Wilson Trophy 2022, manifestazione organizzata in sostituzione della Cup of China cancellata a causa del COVID-19. Inizio molto positivo per i colori azzurri: nella prima gara inma, lodelle coppie di, il duo composto da Sarae Niccolosi è classificato al secondo posto dietro ai campioni del mondo americani Alexa Knierim e Brandon Frazier. Buoni i miglioramenti nell’esecuzione della loro routine perrispetto alla prima uscita di Skate Canada qualche settimana fa: è aumentato di un ...