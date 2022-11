Luci (poche) e ombre (tante) del metaverso

Leggi su ecodibergamo

(Di sabato 12 novembre 2022) Cosa succede quando arrivi troppo presto e la speculazione è l’unica cosa che hai in mano, mancando totalmente i contenuti? Più o meno quello che sta succedendo alla “creatura” di Mark Zuckerberg, dove gli spazi virtuali sono per lo più mondi vuoti in cui le persone non tornano dopo aver dato un’occhiata (e dove persino i dipendenti non vanno volentieri)