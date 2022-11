Il Napoli fa undici di fila con l’Udinese | piccolo blackout nel finale | benedetta pausa per i Mondiali

Leggi su sportface

(Di sabato 12 novembre 2022) E sonodi, come i punti di vantaggio su chi insegue in attesa delle sfide di domani. Tredici le vittorie in tutto, come i punti di vantaggio (al momento) sulla Juventus da molti indicata come possibile sfidante per lo scudetto. E soprattutto, questoè ancora imbattuto, si porta a quota 41 punti e arriva alla sosta per il Mondiale nelle migliori condizioni possibili. E probabilmente sbaglia chi pensa che laarrivi nel momento peggiore possibile per gli azzurri, andando a fermare quella che è una macchina praticamente perfetta. Questo è vero, ma proprio la partita controdimostra che staccare un po’ la spina può aiutare a non calare nella seconda fase della stagione. 3-0 in scioltezza nella prima ora di gioco, quindi unin apnea in cui i ...