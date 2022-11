Con Trenord alla Festa del Torrone di Cremona | biglietti speciali e sconti

(Di sabato 12 novembre 2022) Il viaggio in treno fino anei giorni della “del”, la visita guidatascoperta della città,sull’acquisto di prodotti tipici,e non solo. È tutto possibile con un unico biglietto, grazieproposta turistica ideata daper l’edizione 2022 della caratteristica manizione cremonese, che si terrà nei fine settimana del 12-13 e del 19-20 novembre. Il biglietto unico, acquistabile su.it e su App al prezzo di 26,50 euro, include il viaggio di andata e ritorno versoda qualsiasi stazione lombarda e la visita guidata alle bellezze cittadine, per cui si richiede prenotazione almeno 12 ore prima del viaggio al numero 338 8071208. Con il ...

Ferrovie.info

'Il biglietto per la 'Festa del Torrone' è uno dei numerosi itinerari proposti dal'iniziativa 'Gite in treno, per valorizzare le attrattive del territorio e promuovere l'utilizzo del ...Sulle linee su rete Ferrovienord saranno effettuati fino a fine corsa i trenipartenza dalla ...sulla circolazione saranno disponibili sulle pagine di ogni linea della App e del sito. I ... Con Trenord alla "Festa del Torrone" a Cremona Parigi schiera 500 poliziotti ai confini con l’Italia. La Germania: noi rispetteremo gli accordi. Macron: «Il problema non sarà risolto se non avremo un’organizzazione europea che funzioni» ...La Francia ha messo 500 uomini sul confine con l'Italia e ha stretto le maglie: il pugno di ferro di Macron come ritorsione all'Italia ...