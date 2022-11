Ascolti boom per la finale di Tale e quale show 2022 che vola quasi al 30% di share

(Di sabato 12 novembre 2022) Si è conclusa con la puntata dell’11 novembrela nuova edizione di, una edizione dadavvero eccellenti. E anche la, in onda l’11 novembre, come rivelano i dati di ascolto per la serata di ieri, è stata apprezzatissima dal pubblico di Rai 1. Una edizione, quella del, fatta di tanta leggerezza. Finalmente si sono rotti un po’ gli schemi e anche Carlo Conti si è preso meno sul serio del solito, regalando quindi un venerdì sera fatto di battute, sorrisi e spensieratezza al pubblico. Dopo due anni e mezzo di tv caratterizzata da distanziamento sociale e restrizioni, era quello che ci voleva! A vincere questa edizione diè stato Antonino Spadaccino ma va detto che ...

Vesuvio Live

Purtroppo bisogna constatare che la critica al momento non è stata particolarmente benevola con The Crown 5, appena sbarcata su Netflix e che ha già fatto registrare undi. Era ...... amministratore delegato di Mediaset, a margine della conferenza stampa suglidell'autunno ... La leadership di Canale 5 e ildi Tgcom24 - Tra i dati illustrati in conferenza stampa la ... L'ultima puntata di Vincenzo Malinconico vince gli ascolti Le prime anticipazioni sulle nuove fiction Rai per la stagione 2023/2024 prevedono il ritorno in tv di Mina Settembre 3, la seguitissima serie con Serena Rossi, pronta a tornare in onda dopo il boom ...Puntate che potrete rivedere su RaiPlay. Mina Settembre 3 si farà, la fiction che ha registrato un boom di ascolti incredibile la vedremo in tv con buone probabilità già nell’autunno del 2024. Ma ...