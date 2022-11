Usa | Trump torna ad attaccare Ron DeSantis | Un repubblicano mediocre

(Di venerdì 11 novembre 2022) DonaldadRon, segno che l’ex presidente considera il governatore della Florida un pericoloso rivale alla sua ricandidatura per il 2024. “News Corp, che è Fox, il Wall Street Journal e il non più grande New York Post, si sono tutti schierati con il governatore Ron DeSanctimonius”, ha attaccato il tycoon in un lungo post sul, suo social media Truth usando il soprannome che ha coniato per il suo avversario, ‘Ron il bigotto’. “E’ uncon buone pubbliche relazioni”, ha aggiuntosottolineando chealle primarie dei repubblicani nel 2018 “era una politico morto, che è venuto a chiedermi aiuto disperato”. L’ex presidente ha poi ricordato che lui nel 2020 ha avuto “1 milione di voti in più di ...

