“Sei d’accordo?” | l’educazione affettiva e l’empatia si imparano giocando insieme

(Di venerdì 11 novembre 2022) Amore, amicizia, scoperta, inclusione, contrasto agli stereotipi. Ma anche l’incontro con l’altro, lo scontro generazionale e persino il problem solving. Tutto questo racchiuso dentro una scatola dove sopra si legge “Sei?“: si tratta del nuovo gioco prodotto da Erickson, scritto e ideato da Stefania Andreoli, che vuole far sì che, divertendosi, ragazzi e ragazze apprendano le basi dele delnecessarie per affrontare le situazioni quotidiane. “Il percorso di crescita dei nostri ragazzi e dei nostri studenti va sostenuto da adulti (genitori, insegnanti, educatori) che stiano al loro fianco in famiglia, a scuola e nel corso delle loro attività formative. Che la accompagnino lungo il tragitto, alcune volte guardandoli da lontano e altre ancora facendosi più prossimi, ché il terreno ...