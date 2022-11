Lecce | Colombo è in crescita e non resterà

(Di venerdì 11 novembre 2022) Finora la stagione di Lorenzo, classe 2002, non è stata tra le più continue. Con ilsono state 12 le presenze, per un totale però di soli 384 minuti giocati e una media voto attribuita da La Gazzetta dello Sport sotto la sufficienza: 5,87. Due le reti finora, entrambe intrasferta, a Napoli e a Udine, entrambe di grande qualità. Sul quotidiano, a firma Marco Fallisi, si ragiona sul suo futuro che prevede il rientro al Milan, anche perché sta scalando le posizioni nel club salentino, dimostrando carattere e qualità: «Se segna, ilfa punti. Succede anche quando non fa gol, ma lotta come un veterano: c’è anche la sua impronta sul 2-1 dell’altra sera all’Atalanta». L'articolo proviene da Calcio News 24.

