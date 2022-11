Ginnastica | Casella | “Abusi e insulti non possono essere tollerati e accettati”

Leggi su sportface

(Di venerdì 11 novembre 2022) “Per gli atleti di alto livello, il sacrificio è parte integrante della disciplina, manonné tantomeno”. A parlare è Enrico, allenatore della nazionale di artistica e di Vanessa Ferrari, dopo le denunce presentate da alcune ex ginnaste. “Condivido appieno le parole di Vanessa Ferrari – sottolinea in una nota– Le sono stato vicino per 25 anni. Penso che sia un’atleta fuoriclasse, ma soprattutto una persona eccezionale. Ho avuto la fortuna di poterla conoscere a fondo e di starle accanto in prima persona per molti anni, sia quando vinceva sia quando invece si è trovata ad attraversare momenti difficili. La ringrazio per aver ricordato che anche la Federazione le è stata vicino in ...