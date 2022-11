Europa in recessione a fine anno Bruxelles meno ottimista di Giorgetti sul Pil italiano nel 2023

(Di venerdì 11 novembre 2022) Previsioni economiche d’autunno, la principale minaccia viene dal gas. Per l'Italia la stima di crescita per il prossimoè +0,3% contro il +0,6% della Nadef. La Commissione: "Eccezionale grado di incertezza per la guerra in Ucraina, possibili ulteriori perturbazioni". Gentiloni: "L’Ue resti unita"

Per l'Ue, l'area - euro e la maggior parte degli Stati membri lo scenario è di "nell'ultimo trimestre dell'anno". Qualora ci fossero stati dubbi, ora la certificazione arriva dalla Commissione europea, nelle previsioni economiche d'autunno presentate oggi a Bruxelles. "...... la Russia sta uscendo dalla, esattamente come l'Occidente sta entrando ine, ... L'si sta preparando ad un inverno rigido a causa del ridicolo rincaro delle bollette, delle ...Nuovo studio Unicef sulla povertà infantile: in Europa orientale e Asia Centrale è aumentata del 19% a causa della guerra in Ucraina e dell’inflazione.La crescita dei Paesi del G20 si fermerà all’1,3%, a fronte delle precedente previsione del 2,1%. Il pil è atteso in calo anche in Germania (-1,8%), Francia (-0,7%), Gran Bretagna (-0,5%) ...