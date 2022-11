Da Bruxelles con concretezza | prudenza e coerenza

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 11 novembre 2022) Mercoledì dal resto del mondo sono arrivate notizie importanti, non date per scontate e quindi tali da provocare, nell’attesa, inquietudine diffusa. Il ministro Giorgetti è tornato a Roma dadopo aver partecipato alla riunione dell’Ecofin con comprensibile soddisfazione per almeno due ordini di motivi. Il primo è l’approccio positivo avuto con i suoi colleghi degli altri paesi della Eu. La seconda riguarda i risultati dei lavori preliminari che sono stati avviati con l’impostazione giusta. Si è messa mano così alla ricerca della soluzione di problemi che, nel caso in specie, saranno determinanti per il riavvio di una normale circolazione monetaria. Essa dovrà essere di proporzioni tali da poter accompagnare la ripresa economica di ciascun paese membro della Eu. Non tralasciando la stessa in quanto soggetto distinto e autonomo. Il nucleo dell’intero contenuto ...