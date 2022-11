Ultime Notizie – G20 | Russia | Putin non sarà al vertice di Bali

(Di giovedì 10 novembre 2022) Il Cremlino conferma che Vladimirnonpresente alG20 dila prossima settimana e che larappresentata dal suo ministro degli Esteri, Sergei Lavrov. Il portavoce Dmitry Peskov ha quindi confermato alla Tass quanto anticipato questa mattina dal governo indonesiano.non parteciperà al summit ma invierà Lavrov a rappresentarlo, ha reso noto Jodi Mahardi, portavoce del ministero per gli Investimenti indonesiano che coordina l’organizzazione del summit. Ilè in programma fra il 14 e il 16 di questo mese. Sono 17 al momento i leader che hanno confermato la loro presenza, fra loro Joe Biden e Xi Jinping. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

