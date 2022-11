UFFICIALE – Date e orari delle partite del Napoli fino alla 29ª giornata

Leggi su spazionapoli

(Di giovedì 10 novembre 2022) Ildi Luciano Spalletti attende l’Udinese allo Stadio Diego Armando Maradona sabato alle ore 15:00 prima di mettere in pausa il campionato e rimandare i giochi al post Mondiale in Qatar. Gli azzurri sono attualmente primi in classifica con un vantaggio di otto punti sul Milan, reduce da un pareggio contro la Cremonese, e si 11 punti su Atalanta e Lazio, in attesa del match della formazione di Sarri di oggi. FOTO: Getty Images,Il calendariodel: leLa Lega Serie A ha pubblicato tramite i propri canali ufficiali tutti gli anticipi e i posticipi del campionati italiano29esima. Lee glidisponibili prima di questo aggiornamento, infatti, erano ...