Si conclude ad Albori di Vietri con la consegna del libro ' b' a 20 artisti | 20 borghi | 20 regioni' il progetto artistico ' Una Boccata d'

Il Vescovado Notizie

La Fondazione, che si è fatta carico dell'intero progetto, aveva selezionato, in abbinamento con, l'artista visivo pugliese Fabrizio Bellomo , che aveva improntato il progetto 'è ...Abbiamo a cuore la tua privacy Vietri sul Mare. Si conclude ad Albori con la consegna del libro "b'a" il progetto artistico "Una Boccata d'Arte 2022" Durante il Lucca Comics & Games abbiamo incontrato il grande Yoshitaka Amano, che ci ha parlato del suo lavoro tra videogiochi e molto altro.I bilanci dei due marchi chiudono un trimestre in affanno per le Big Tech all’ombra delle scosse economiche. All’orizzonte mesi ancora più duri ...