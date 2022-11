Parla Giorgia Orsi | la studentessa disabile cacciata perché mangiava dentro l’università | «Fuori pioveva | mi hanno minacciato | si è scusato solo il rettore»

(Di giovedì 10 novembre 2022), laal 100% allontanata dall’aula deldi Paviastava mangiando al suo interno, fa chiarezza su quanto accaduto con un comunicato diffuso questa sera, 10 novembre, dal Coordinamento per il Diritto allo Studio – Udu. «Ieri a Pavia faceva freddo e, non era possibile mangiare all’esterno – inizia a spiegare laattualmente iscritta al corso di Filosofia -. Allora sono entrata nell’aula dove avevo lezione, mi sono seduta in fondo e ho iniziato a mangiare». Qui, racconta la giovane, è stata avvicinata da una signora che avrebbe iniziato ad urlare intimandole di uscire. «Io le ho fatto presente di essere invalida e di avere un tumore. Sul momento si è allontanata, ma poi sono arrivati in ...

