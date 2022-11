L’Eredità 2022-2023 | la parola della ghigliottina di oggi | 10 novembre

Leggi su fattidigossip

(Di giovedì 10 novembre 2022) Qual è lavincente, l’ultimo gioco de, in onda– 10– su Rai 1? Per conquistare il montepremi laera SALTO. GLI INDIZI Ecco le cinque parole indizio per indovinare ladi: CASA SEDIA FERMO GRANDE FINESTRA Giochi, il game show più longevotelevisione italiana, torna proponendo due nuovi giochi con cui concorrenti e telespettatori dovranno misurarsi: “Chi, Come, Cosa” e “La Stoccata”. Il primo avrà per tema il mondo delle notizie curiose e impegnerà i concorrenti a scoprire dove si annidi la verità; il ...