Iran | Alessia Piperno è stata rilasciata | presto sarà in Italia | La giovane ai genitori | Emozionata e commossa

L'influencer italo - persiana su Twitter ha commentato il rilascio della ragazza italiana in carcere inda 43 ...'Speriamo di riabbracciare prestoPiperno, e' un momento che ci vede tutti uniti e felici. Siamo accanto ai suoi genitori', ha detto la presidente dell'Assemblea capitolina Svetlana Celli nel corso della seduta odierna dando ...Alessia Piperno è finalmente libera dal carcere. “Grazie a Dio e alla diplomazia Italiana Alessia Piperno dopo essere stata 43 giorni in un carcere Iraniano oggi è libera. Cara Italia ora però non fer ...Alessia Piperno è stata rilasciata dalle autorità iraniane e si appresta a tornare in Italia. Dopo un mese e 10 giorni di carcere la travel blogger romana è ...