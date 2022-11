Il prof rifiuta il compito dello studente trans | “Davanti a me ho una donna non un uomo”

Leggi su tpi

(Di giovedì 10 novembre 2022) “Non hai nessun diritto di utilizzare un altro nome. Non mi interessa del regolamento”: unessore del liceo scientifico Cavour, in zona Colosseo a Roma, ha impedito a unogender di utilizzare il suo nome di elezione su una verifica in classe, come prevede la Carriera Alias che regola i comportamenti da tenere a scuola con gli studenti. Un caso che i due interessati hanno discusso anche di fronte alla vicepreside, che ha preso le parti del ragazzo cercando di far valere le regole che la scuola si è dettata. Il docente avrebbe utilizzato frasi come “a me ho una, non posso riferirmi a te diversamente”. A far scattare la protesta dell’intera classe il fatto che l’insegnante abbia sbarrato il nome maschile sul foglio...