Da emigrato di un paesino calabrese a fotografo ufficiale del Principato di Montecarlo

(Di giovedì 10 novembre 2022) “C’è un pezzo di Calabria che opera quotidianamente al servizio della casa reale di Monaco. Una figura straordinaria, da oltre trent’annidei principi Grimaldi, tra i veri protagonisti dell’esperienza vissuta in questi giorni da Alberto II nel territorio reggino. Il signor Gaetano Luci, originario di Molochio,tanti anni fa dal piccolo centro ai piedi dell’Aspromonte alla ricerca di un futuro diverso e migliore. Uno dei tanti figli costretti a salutare la propria casa nel momento più bello della vita: perché questa terra avara di opportunità, spesso, non ha spazio perle sue energie migliori” e “il suo sguardo non ha mai smesso di seguire i movimenti del principe”. Lo scrive La Gazzetta del Sud raccogliendo la dichiarazione dello stesso Alberto II che si è recato in visita nel paese ...

