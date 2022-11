BJK Cup 2022 | la Gran Bretagna fa l’impresa | Spagna battuta 3-0 ed è semifinale

Leggi su oasport

(Di giovedì 10 novembre 2022) La terza giornata di Billie Jean King Cup è quella della sorpresissima. Lasorprende tutti sul cemento casalingo di Glasgow e si impone nettamente sullaper 3-0. Un successo significativo e determinante: con una situazione di sostanziale pareggio con una vittoria e una sconfitta per britanniche, iberiche e Kazakistan, fa fede il numero di vittorie totale, con le ragazze battente bandiera Union Jack che possono esultare grazie a quel santo successo in doppio con le kazake. Ma andiamo con ordine, al primo match del pomeriggio scozzese, quello tra Heather Watson e Nuria Parrizas-Dias; le due si erano già affrontate a marzo, a Monterrey, e fu l’iberica a trionfare per 6-4 7-6. Ma oggi la numero 72 del mondo fa scendere in campo la propria controfigura, vince la miseria di 31 punti su 91 scambi totali e viene demolita ...