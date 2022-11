Volley | Giuseppe Manfredi avverte Paola Egonu | “La Nazionale non è un albergo | si chiarisca col ct”

(Di mercoledì 9 novembre 2022) La lunga estate riservata alle Nazionali diè ormai alle spalle e siamo entrati nel pieno dell’annata agonistica riservata ai club, maha rivissuto il percorso degli azzurri nel corso di un’intervista rilasciata al Corriere dello Sport. Il Presidente della FIPAV si è soffermato su, l’opposto che ha dichiarato di voler lasciare lain seguito ad alcuni insulti ricevuti sui social, anche se allo stesso tempo ha affermato che deciderà a gennaio: “si presenta da sola, ha l’azzurro cucito addosso. Io non vedo grossi problemi ma a gennaio parlerà col tecnico e, se c’è qualche nodo da sciogliere, sarà sciolto. Certo, lanon è undove si entra e si esce a piacimento e anche ...

La lunga estate riservata alle Nazionali diè ormai alle spalle e siamo entrati nel pieno dell'annata agonistica riservata ai club, maManfredi ha rivissuto il percorso degli azzurri nel corso di un'intervista rilasciata al ......nome Associazione Calcio Milan anno di fondazione 1899 allenatore Stefano Pioli stadio...00 Fortitudo Agrigento - Latina 72 - 61 Visualizza Serie A2- SERIE A1 FEMMINILE 17:00 Monza - ...«L’azzurro traina il movimento e con i club siamo in sinergia. 150 persone lavorano per l’Italia. Investire sui giovani è la chiave ma tutto questo non è gratis» ...Il presidente della FIPAV Giuseppe Manfredi ha parlato del futuro di Paola Egonu e degli equilibri della nazionale.