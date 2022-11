Volkswagen Amarok Beast | il tuning di Delta4x4

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Il tuner tedesco, specializzato in preparazioni per l'off - road, ha presentato la propria versione della nuova generazione del pick - up. Si chiama...

Il tuner tedesco Delta4x4 , specializzato in preparazioni per l'off - road, ha presentato la propria versione della nuova generazione del pick - up. Si chiamaBeast Delta4x4 e debutterà nel 2023. Dalle immagini, per ora solo dei render, appare subito evidente l'aumento di altezza rispetto all'originale ., che non aveva osato finalizzare il suo progetto di pick - up basato sull'Atlas, ha già preso atto di questo fatto. Il nuovo VWè un Ford Ranger camuffato... Sappiamo anche che Ford ... Volkswagen Amarok Beast by Delta 4×4 Il fuoristrada della Casa di Wolfsburg aumenta a dismisura le sue connotazioni off-road grazie alle cure del tuner tedesco: il nuovo modello, che arriverà sul mercato nel 2023, è pronto ad affrontare ...Il nuovo Volkswagen Amarok è una delle prossime novità degli specialisti delle trasformazioni di Delta4x4. Il pick-up del marchio tedesco è già allo studio ...