(Di mercoledì 9 novembre 2022) Stefano, allenatore del Milan, ha parlato ai microfoni di DAZN-Milan, gara valida per la quattordicesima giornata di Serie A TIM 2022-2023. L’allenatore dei rossoneri, tra le altre cose, ha risposto ad una domanda sul. Di seguito quanto evidenziato:Milan (Photo by ALBERTO PIZZOLI/AFP via Getty Images): “Complimenti alper i punti di vantaggio” Di seguito quanto dichiarato da Stefanoai microfoni di DAZN in merito alla stagione del: “Bisogna fare i complimenti alper ciò che sta facendo, otto punti di vantaggio sono tanti. Noi dobbiamo fare qualcosa di più, abbiamo l’occasione di rialzarci subito. A gennaio si riprenderà il campionato e ci ...

Spazio Napoli

A fine partita,ha messo le mani avanti. Un po' perché è ciò che pensa, un po' per evitare altre centrifughe ... La sua crescita arriverà, quando è difficile dirlo: sono assolutamente..., a sorpresa, concederà un turno di riposo a Leão: gioca Rebic. A innescare Origi sarà Díaz e non De Ketelaere: il belga non ha ancorae inizierà la gara in panchina per la terza ... Pioli convinto dopo il pareggio con la Cremonese: l’ha detto sul Napoli Amici e amiche di MilanNews.it, benvenuti nella sala stampa dello Zini. A breve mister Pioli parlerà in conferenza stampa al termine di Cremonese-Milan 0-0. Sulla classifica: ...Il giocatore domani verrà rilanciato ed è chiamato ad una prova importante per convincere Stefano Pioli e tutto il Milan ...