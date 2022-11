' Ndrangheta dal Reggino alla Capitale | 26 arresti e sequestro da 100mln Blitz a Cosenza e Agrigento

... "distaccamento" o "propaggine"locale di Cosoleto (RC) , ma composto anche da soggetti appartenenti a famiglie di 'originarie di Sinopoli (RC) e di altri comuni calabresi oltre che ...... per 'tortura in concorso' in applicazione di un'ordinanza di misura cautelare emessagip del ... ', le mani su Roma: 'Panifici e pescherie per impadronirsi della città' ' Alle prime ore ...TORINO. «La Prefettura di Torino ha notificato a me e ai miei familiari il formale diniego alla richiesta di accesso agli atti del procedimento amministrativo, finalizzato alla revoca della scorta». L ...Una vasta operazione della Direzione investigativa antimafia (Dia) è in corso a Roma e provincia, nel Lazio e nelle province di Cosenza e Agrigento, per dare esecuzione a misure cautelari ...