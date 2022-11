Mago Otelma | il film sulla sua vita | Vita terrena di Amleto Marco Belelli | in programma a Torino 2022

(Di mercoledì 9 novembre 2022)di, il documentario sul, in anteprima al 40°festival nel Concorso Documentari Italiani., in arte Divino, si racconta in un viaggio intimo, sincero e personale attraverso le sue molteplici vite da, chansonnier, politico, fondatore dell'Ordine Teurgico di Elios e della Chiesa dei Viventi che conta più di 20.000 fedeli. Il documentario diretto da Luca Ferri è una produzione e distribuzione Lab 80. Un percorso di conoscenza dell'umano e del reale, attraverso discorsi e dialoghi sul divino, il metafisico, il religioso o il sedicente tale. ...

