Infortunio Vlahovic | l’attaccante preoccupa ancora | Mondiale a rischio?

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Juventus e Serbia in ansia per Dusanchesente fastidio e la pubalgia non gli dà tregua, Allegri spera di averlo per la Lazio Juventus e Serbia in ansia per Dusanchesente fastidio e la pubalgia non gli dà tregua, Allegri spera di averlo per la Lazio. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, le sue condizioni tengono in apprensione due squadre e anche ilnon sarebbe poi così sicuro. Tutto dipenderà da come riuscirà a risolvere il problema. L'articolo proviene da Calcio News 24.