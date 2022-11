Euro NCAP - Così cambiano i crash test

(Di mercoledì 9 novembre 2022) L', l'agenziapea responsabile deidei nuovi modelli immessi sul mercato, ha pubblicato la sua nuova Vision 2030: una tabella di marcia per adeguare gli attuali protocolli di valutazione alle evoluzioni tecnologiche delle auto. A tal fine, le varie prove saranno ulteriormente rafforzate per tener conto del crescente ricorso dei costruttori a dispositivi di assistenza alla guida, o per la guida altamente automatizzata. Le modifiche. I protocolli, in vigore dal 2009, subiranno delle progressive e costanti modifiche per tener conto di quattro fasi distinte di un potenziale incidente: guida sicura, prevenzione dei sinistri, protezione dagli urti e sicurezza post impatto. I cambiamenti entreranno in vigore nel 2026, quandopasserà a un ...

