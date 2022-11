Esplode condotta idrica | paura in Irpinia | intervengono i Vigili del Fuoco

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoMelito Irpino (AV) – La squadra deideldel distaccamento di Grottaminarda, intorno alla mezzanotte di ieri 8 novembre, è intervenuta nel territorio di Melito Irpino in contrada Quarto Civico, per la rottura dellaprincipale dell’Alto Calore. Il personale deidelha delimitato l’area interessata con la fuoriuscita di acqua alta circa trenta metri e ha chiamato tramite la sala operativa del Comando di via Zingarelli, i tecnici reperibili che hanno provveduto a sezionare a monte e a valle laeliminando la fuoriuscita di acqua, in attesa della riparazione del tubo nella giornata di oggi. La fuoriuscita dell’acqua ha provocato anche un piccolo allagamento in una abitazione limitrofa, subito risolto dai ...

