Livesicilia.it

Palermo record negativo, un trend da invertire È vero che negli ultimi anni, guardando il comportamento dei Comuni siciliani nella gestione delle risorse destinate alla, ...9413_bmw_iX1_consideration_design_728x90_ga Nuovo bando di. Si riferisce al 2022 e, come nelle precedenti occasioni, prevede la possibilità, per cittadini, associazioni, comitati della città, di proporre dei progetti di miglioramento ... Democrazia partecipata, ok in Consiglio comunale al nuovo regolamento L’obiettivo, secondo la legge regionale 9 del 2015, è che le amministrazioni spendano “almeno il 2% delle somme loro trasferite con forme di democrazia partecipata, utilizzando strumenti che ...Il capoluogo dal 2016 ha perso 300 mila euro l’anno di fondi ad hoc da destinare al coinvolgimento dei cittadini 1' DI LETTURA PALERMO – Dopo parecchie risorse perse, il consiglio comunale di Palermo ...