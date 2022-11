Cremonese-Milan 0-0 | Kjaer | “Due punti persi Non siamo contenti”

1 Ilè tornato a lavorare questa mattina dopo il pareggio con laper preparare l'ultima sfida del 2022 con la Fiorentina. A Milanello erano presenti con la squadra anche Paolo Maldini e ...Polemiche sulla prestazione dele dei singoli dopo il pareggio contro la, stroncato uno dei giocatori di PioliIlnon va al di là dello 0 - 0 con la, confermando di essere in una fase non particolarmente brillante. Solo 4 punti nelle ultime tre giornate di campionato per i rossoneri, che perdono ...L'ultimo impegno prima della pausa per i Mondiali sarà contro i viola a San Siro: a osservare la seduta c'erano Maldini e Massara ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...