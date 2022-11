Compost e biometano | 4 proposte del Cic per il nuovo Governo

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Rimini, 4 nov. - (Adnkronos) - Promuovere e strutturare su tutto il territorio italiano il sistema di raccolta e riciclo del rifiuto organico e allineare i principi del Programma Nazionale di Gestione dei Rifiut (Pngr) con le azioni del Pnrr. Sono queste le richieste che il Cic, il Consorzio Italianoatori rivolge alnel corso della XXIV conferenza nazionale sulaggio e digestione anaerobica ospitata dalla 25esima edizione di Ecomondo, la Fiera Internazionale sulla Green e Circular Economy in corso a Rimini. Il Cic, che quest'anno celebra i suoi 30 anni di attività con il motto “Dalla terra alla Terra”, durante la sessione plenaria realizzata in collaborazione con il Comitato Tecnico Scientifico di Ecomondo, Ispra ed Ecn, ha fatto il punto su raccolta e riciclo del rifiuto organico in Europa ...