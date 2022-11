Alessandra Celentano | perché da ragazza non aveva alcuni denti?

, storica insegnante di Amici di Maria De Filippi , ieri sera ha aperto la nuova puntata di Belve di Francesca Fagnani precisando subito: 'Io non sono una belva!' . Lei non si ..., qual è la verità sul famoso video da ragazzina in cui appare con qualche dente in meno A distanza di molti anni e di tanti dubbi, finalmente la diretta interessata ha vuotato ...Vi siete mai chiesti perché Alessandra Celentano ha abbandonato il lavoro al Teatro Alla Scala Ecco il motivo.Passano le edizioni di Amici, passano i coach, gli insegnanti, ma Alessandra Celentano resta. E se ci chiedessero davvero quale sia uno dei punti di forza del talent di Maria de Filippi non avremmo du ...