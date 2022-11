Tre stelle Michelin a Cannavacciuolo | 38 new entry nella Guida

Tra leverdi anche Crippa A Enrico Crippa, chef del ristorantePiazza Duomo di Alba va anche la stella verde Michelin, assieme ad altre 18 nuove insegne della ristorazione ...Cannavacciulo entra a far parte così dell'olimpo degli chefMichelin d'Italia sedendo accanto a Piazza Duomo ad Alba (CN), Da Vittorio a Brusaporto (BG), St. Hubertus, a San Cassiano (BZ), ...Stelle non confermate, chiusure, novità. L'altra faccia della medaglia della Guida Michelin 2023 in questo elenco.Continua il momento magico della Campania gastronomica. Antonino Cannavacciuolo con Villa Crespi è il dodicesimo ristorante italiano a poter vantare le tre stelle, a cui deve aggiungere ...