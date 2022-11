Sandro Mazzola era un precursore

(Di martedì 8 novembre 2022) Tutta la vita passata a dimostrare di essere all’altezza di un padre, di un’ombra del passato che è sempre presente, di un pensiero fisso che torna ogni volta che dai un calcio a un pallone e la traiettoria che ne deriva segue un destino che non è mai solo il tuo, ma è di entrambi. Nel celebrare oggi gli ottant’anni di– Sandrino, figlio del grande Valentino – siamo qui a dar ragione a Sigmund Freud. Sosteneva il nostro che il rapporto tra padre e figlio è improntato sulla rivalità. Se per il figlio – all’inizio della storia – il padre è un modello, poi diventa un ostacolo da superare e infine un rivale da combattere. A– che aveva solo sette anni quando perse suo padre Valentino, morto nella tragedia di Superga – un destino malvagio ha sottratto la possibilità degli ultimi due passaggi ...

