Romina Power chiede scusa a tutti | la cantante fa un passo indietro verso la Lecciso?

La fine del matrimonio conNel corso dell'intervista Al Bano ha parlato anche della fine del matrimonio con: 'Arrivano degli appuntamenti col destino e devi saperli ...La 71enne sul social in un video parla del suo grave problema "Il mio corpo in questo periodo mi sta dando del filo da torcere"mette in allarme i fan: la 71enne sta male . Lo confessa in un video postato sul social in cui è insieme al suo maestro spirituale. Dietro di lei sono ben visibili, appoggiati al muro ...Romina Power mette in allarme i fan: la 71enne sta male. Lo confessa in un video postato sul social in cui è insieme al suo maestro spirituale. Dietro di lei sono ben visibili, appoggiati al muro dell ...Romina Power e l'annuncio devastante di queste ore che ha preoccupato moltissimo i fan: ecco cosa è successo, i dettagli della vicenda ...