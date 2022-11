Nedved | “A gennaio un grande mercato | ma non per noi”

(Di martedì 8 novembre 2022)apre una voragine nelbianconero, con la Juventus che potrebbe non fare grandi operazioni durante la finestra invernale La Juventus apotrebbe non fare grandi operazioni. A dichiararlo è Pavel, vice presidente della società e che in una recente intervista ha dichiarato come i bianconeri potrebbero non fare un grossoL'articolo

Juventus News 24

Tanti i nomi che sono circolati nelle ultime settimane, e nonostante le smentite che arrivano da Pavella sensazione è che la Juventus potrebbe muoversi anche sul mercato dinel caso ...... ma secondo molti tifosi per riuscire davvero a reinserirsi nella corsa al tricolore la squadra di Massimiliano Allegri ha bisogno di rinforzi sul mercato di. Juventus, il bluff di... Calciomercato Juve: previsti colpi a gennaio Annuncio di Nedved Secondo Pavel Nedved la Juventus non concluderà operazioni importanti nel mercato di gennaio, ma per scalare la classifica Allegri ha bisogno di rinforzi in difesa e a centrocampo ...Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...