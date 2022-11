Juve | Galeone | «Non si vende un giovane come de Ligt per tenere un over 30 come Bonucci»

(Di martedì 8 novembre 2022) Giovanniha parlato dellantus di Massimiliano Allegri e del calciomercato dei bianconeri della scorsa estate Giovanniha parlato ai microfoni di Nicolò Schira dellantus di Massimiliano Allegri. Di seguito riportiamo le sue dichiarazioni. PAROLE – «Difendo Allegri perché è un allenatore bravissimo. Max ha perso solo due gare e ha subito pochissimi gol in Serie A. Mercatontus sembrava strepitoso, ma non ha mai avuto a disposizione i big e poi non siundeperun30». L'articolo proviene da Calcio News 24.

ilBianconero

deve solo stare zitto' e anche: ', Bonucci non te lo paga nessuno, de ligt lo hanno strapagato e come sappiamo lacampa di plusvalenze vere o artificiali che siano' e infine: ' ...... il commento di. "La Juventus ha fatto un mercato che sulla carta sembrava strepitoso ma ...disposizione gli uomini che dovevamo essere la guida di questa squadra per la resurrezione dellaDurante il 13° turno di Serie A, nella serata di domenica 6 novembre, si è tenuto il tanto atteso Derby d’Italia, che ha visto la Juventus trionfare sui rivali ... Massimiliano Allegri ha parlato ...Giovanni Galeone, ad un evento ha parlato della Juventus di Massimiliano Allegri elogiandone le qualità e si è soffermato sull’andamento del Napoli in questa prima parte di campionato: “Prendo le ...