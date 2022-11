Inter | Scudetto dopo cinque sconfitte? I precedenti in Serie A

(Di martedì 8 novembre 2022) Nel nostro campionato, soltanto una squadra è riuscita a portare a casa il titolo a fine stagione5 o più: stiamo parlando della Juventus. Nell’annata 1995/96, con un torneo che vedeva 18 squadre a contendersi lo, la formazione piemontese fu sconfitta per ben 7 volte. JuventusAnche nella sua storia recente (annata 2019-2020), la squadra bianconera è arrivata alla vittoria finale. L’ultimo ciclo di successi bianconeri ha visto vittorie ottenute sul campo con largo anticipo e lo stesso numero di gare perse (5), in tre stagioni: 2012/13, 2015/16 e 2016/17. Secondo questi dati, l’di Simone Inzaghi potrebbe avere delle chance per la conquista dello, ma nel nostro campionato non è mai ...

Commenta per primo La Serie A e i sorteggi delle coppe europee riempiono le prime pagine dei quotidiani sportivi. Nella GALLERY le prime pagine dei giornali in edicola oggi, martedì 8 novembre 2022. ...Dopo la vittoria sull', lonon è più un sogno impossibile per la Juventus. Fra il muro difensivo, giovani, rientri e rigenerati: ecco il maxi piano di Allegri per la gran rimonta. Non perderti le Newsletter ...Non sarà una passeggiata per nessuno, ma aver trovato Eintracht Francoforte, Tottenham e Porto rappresenta una grande occasione per il nostro calcio ...L'Inter, già 5 ko, ha perso con tutte quelle che le stanno davanti. E domenica c'è l'Atalanta Dal corto muso alla musata, l'Inter ha capito l'effetto che fa. Per il vero le musate in campionato ora so ...