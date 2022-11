Inter | contro il Bologna due dubbi per Inzaghi | turno di riposo per Lautaro Martinez

Sky Sport

Commenta per primoil Bologna per scacciare i fantasmi dello Stadium : l'ritrova San Siro dopo la brutta sconfittala Juventus . Per reagire e trovare 3 punti fondamentali in vista della sosta,i rossoblù del grande ex Thiago Motta . LE SCELTE DI ...Il sottosegretario alla Cultura è tornato a scagliarsiil sindaco di Milano, Giuseppe Sala, incendiando la battaglia politica, ma soprattutto complicando l'obiettivo die Milan di ... Inter, Marotta ad Appiano Gentile dopo ko con la Juve: la squadra ora deve reagire La vittoria per 2-0 contro l'Empoli significa per gli azzurri una serie incredibile di successi, per l'allenatore toscano non è la prima volta ...Figlio di Valentino, capitano del Grande Toro scomparso nella tragedia di Superga, Sandro è diventato a sua volta un'icona del calcio italiano, protagonista per anni con la… Leggi ...