Cremonese Milan 0-0 | la formazione di Alvini fermano i rossoneri e il Napoli scappa

(Di martedì 8 novembre 2022) Allo Zini, il match valido per la 14ª giornata di Serie A 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo Zini,si affrontano nel match valido per la 14ª giornata della Serie A 2022/23.0-0 MOVIOLA 1? INIZIO PARTITA – Primo pallone giocato dallarossonera. 9? OCCASIONE– Tiro dalla distanza di Brahim Diaz che termina centrale e tra le braccia di Carnesecchi. 16? OCCASIONE– Tiro da fuori di Origi che termina alle stelle. 19? OCCASIONE– Tiro cross di Origi che termina largo e che non crea pericoli alla difesa delladi casa. 23? GRANDE OCCASIONE ...

CREMONA - Il, impegnato in trasferta contro la, prova a tenere il passo del Napoli; grazie al successo contro l'Empoli, la capolista ha allungato il passo e ora la squadra di Pioli non può perdere ...Commenta per primo Iltorna in campo nel turno infrasettimanale di Serie A e affronta laallo Zini per non lasciar scappare il Napoli. Di seguito, tutti gli episodi dubbi della gara delle 20:45: SQUADRA ...66' Ammonito Vasques dopo un brutto fallo su Messias. 62' Triplo cambio per la Cremonese: dentro Sernicola, Buonaiuto e Okereke, fuori Felix, Ghiglione e Ciofani. 60' ...