Adnkronos

Studio Cappello - WMR Group è a fianco diItalia con una campagna di digital marketing per promuovere la corsa tra le donne.Italia, in collaborazione con Correre al Femminile, ha lanciato infatti Corso di Corsa, un programma creato dalla coach Julia Jones che porterà le donne che desiderano approcciare la corsa e ...New Balance, Adidas, Reebok, Puma, Superga, Lacoste,e Saucony sono tra i più importanti. Di questi, proprio New Balance ha espresso la sua adesione all'iniziativa di Amazon . Condividendo l'... Asics lancia la sua nuova collezione NFT L'etichetta giapponese annuncia l'uscita nell'autunno 2023 del modello "Gel-Lyte III CM 1.95". Per realizzarlo, designer e ricercatori hanno lavorato fianco a fianco per ottenere un'impronta di carbon ...Il PDG del brand marsigliese di piumini vuole internazionalizzare Jott, ampliarne offerta e strategia di CSR e triplicare le vendite in 5 anni. A inizio 2023 in Italia apriranno una filiale e negozi a ...