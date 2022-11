Ascolti TV | Lunedì 7 Novembre 2022 Tutto per Mio Figlio 19 9% 3 | 4 mln | GF Vip cresce 2 | 6 mln – 21 5% Report riparte dall’8 9%

(Di martedì 8 novembre 2022)per MioNella serata di ieri,, su Rai1 il tv movieper Mioha appassionato 3.437.000 spettatori pari al 19.9%. Su Canale 5 – dalle 21.49 all’1.21 – Grande Fratello Vip ha raccolto davanti al video 2.611.000 spettatori pari al 21.5% di share (Night: 1.124.000 – 33%, Live: 638.000 – 22%). Su Rai2 School of Mafia ha interessato 628.000 spettatori pari al 3.4% di share. Su Italia 1 Operazione 6/12 – Attacco al Presidente ha intrattenuto 1.130.000 spettatori (6.4%). Su Rai3 il ritorno diha raccolto davanti al video 1.618.000 spettatori pari ad uno share dell’8.9% (presentazione: 1.450.000 – 6.9%). Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 813.000 spettatori con il 5.8% di share. Su La7 ...

