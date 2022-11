A Nuoro crolla casa dopo una esplosione | si cercano due dispersi

(Di martedì 8 novembre 2022) A Tiana, in provincia di, una abitazione èta subitoun'. I vigili del Fuoco sono al lavoro per ricercare i due. L'ipotesi per ora più accreditata è che si sia ...

A Tiana, in provincia di, una abitazione è crollata subito dopo un'esplosione. I vigili del Fuoco sono al lavoro per ricercare i due dispersi. L'ipotesi per ora più accreditata è che si sia trattato di una fuga di gas. ...Quattro persone sono rimaste coinvolte nel crollo di una villetta nelle campagne della periferia di Tiana, in provincia di. Due sono state estratte vive dalle macerie e ricoverate d'urgenza in ospedale mentre le altre due sono ancora sottoi detriti e risultano attualmente disperse. Sul posto stanno lavorando i ...A Tiana, nel Nuorese, è lotta contro il tempo. I vigili del fuoco stanno continuando a scavare alla ricerca di una donna e di un uomo, rispettivamente figlia e genero della coppia di anziani che invec ...Esplosione nel Nuorese, una villetta è crollata a causa di una bombola del gas: 2 persone estratte vive dalle macerie, altrettante disperse ...