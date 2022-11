Verissimo | Wanda Nara svela tutta la verità sulla separazione da Mauro Icardi e sul presunto flirt col rapper L-Gante

Leggi su isaechia

(Di lunedì 7 novembre 2022), nei salotti di, ha finalmente raccontatolasul suo rapporto con il calciatore. L’ultimo anno è stato difficile per la procuratrice e l’atleta del Paris Saint German. Sono infatti finiti spesso sulle copertine per iltradimento di lui. Ma la domanda che si facevano in molti era:stanno ancora insieme? Ormai non ci sono più dubbi. I due hanno dato il via alle pratiche per la: Io estiamo in una pausa. Siamo una famiglia e non si sa mai. Laè che non stiamo già da due mesi insieme. Ma ci sentiamo tutti i giorni. Anche prima di entrare qua, parlavo con lui. Abbiamo cinque ...