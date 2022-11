Twitter | Elon Musk richiama decine di dipendenti licenziati

L'arrivo diMusk negli uffici dia fine ottobre ha provocato il dimezzamento del personale, con un taglio solo nell'ultima settimana di 3.700 persone. I licenziamenti sono stati ...Un caso a parte è, che venerdì ha licenziato buona parte della sua forza lavoro dopo il completamento dell'acquisto della società da parte diMusk . Circa la metà dei 7.500 ...Elon Musk non solo ha in mente un Twitter completamente diverso, ma anche un modo completamente diverso di lavorare in Twitter Dopo aver licenziato circa la metà dei dipendenti, via email, e dopo aver ...La “rivoluzione dei Blue Check” voluta da Elon Musk dovrà aspettare ancora qualche giorno. Twitter rimanda le certificazioni a pagamento a dopo le elezioni americane di midterm Twitter Blue costerà ...