Migranti | Ue | bene sbarchi a Catania | salvare vite è un obbligo

Il Tempo

La Commissione europea "accoglie con favore" il fatto che le autorità italiane abbiano consentito ieri lo sbarco nel porto di Catania di circa 500, dalle navi che li avevano soccorsi in mare, e insiste sul fatto che "salvare vite" è un dovere morale e giuridico, ma non si pronuncia sulle questioni relative al coordinamento delle ...Poi, non parlandol'italiano, in attesa dell'arrivo di un interprete, l'interrogatorio è stato ... con la quale condivideva una stanza nella casa di accoglienza straordinaria (Cas) per. ... La Ue promuove l'Italia: "Bene lo sbarco di 500 migranti". Ma si apre il nodo ricollocamenti Bruxelles, 7 nov. (askanews) - La Commissione europea "accoglie con favore" il fatto che le autorità italiane abbiano consentito ieri lo sbarco nel porto di Catania di circa 500 migranti, dalle navi ...Carlo Nordio, ministro della Giustizia del governo Meloni, ha parlato del caso legato ai migranti e al provvedimento di "selezione" prima dello sbarco nel porto di Catania: "La selezione la fanno gli ...