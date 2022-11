Dramma familiare a Capaccio | nipote 17enne accoltella e uccide la nonna

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 7 novembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto(Sa) – Non sono ancora chiari tutti i dettagli di quanto avvenuto poco prima delle 20 di questa sera in via delle Tavernelle aPaestum. Una ragazza di 17 anni per motivi ancora non noti, ma che dalle prime indiscrezioni sarebbero stati definiti futili, hato e ucciso la76enne, Ermenegilda Candreva. L’anziana sarebbe stata colpita a morte con un colpo alla schiena. Laavrebbe confessato il gesto ai carabinieri della compagnia di Agropoli che, agli ordini del capitano Fabiola Garello, stanno ricostruendo tutta la dinamica. L'articolo proviene da Anteprima24.it.