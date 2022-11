Omicidio a Castel Volturno | Luigi Izzo ucciso a coltellate sotto agli occhi della moglie dopo una lite L' assassino è un 50enne

È morto così, nella notte, Luigi Izzo , barbiere 38enne diVolturno (Caserta). L'uomo è ... 'Fate piano, mamma sta dormendo' L'choc Secondo quanto ricostruito Izzo stava rientrando a ...Luigi Izzo, barbiere di 35 anni e padre di tre figli, è stato ucciso questa notte a coltellate al culmine di una lite scoppiata per futili motivi. L'è avvenuto aVolturno, in provincia di Casera: secondo una prima ricostruzione, il 35enne stava discutendo animatamente con un giovane di 27 anni all'interno di un locale della zona. ...Ucciso in strada a coltellate davanti agli occhi della moglie. È morto così, nella notte, Luigi Izzo, barbiere 38enne di Castel Volturno (Caserta). L'uomo è ...E’ un barbiere di 38 anni, Luigi Izzo, la vittima dell’omicidio avvenuto nella notte a Castel Volturno. Secondo quanto ricostruito l’uomo si stava ritirando a casa con la moglie, ed era nei pressi del ...