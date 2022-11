Morto Aaron Carter | il rapper trovato senza vita in casa

(Di domenica 6 novembre 2022) Ilè statonella suadi Lancaster, in California. Secondo quanto riporta il sito TMZ, sempre informato su quanto accade alle star americane, il cadavere era nella vasca da bagno: alcune fonti vicine alle forze dell’ordine avrebbero riferito di avere ricevuto una chiamata per intervenire in seguito all’annegamento di un uomo nella propria abitazione. Il cantante aveva 34 anni ed è il fratello di Nick, il biondo dei Backstreet Boys. Anche i fan della celebre band, che ha vissuto il massimo del successo negli anni ’90, avevano imparato a conoscerlo sin da quando era un bambino: lui era infatti un po’ la mascotte del gruppo purfarne ufficialmente parte e amava seguire il fratello ...

Carter è stato trovatonella propria abitazione in California. Le circostanze della morte sono ancora poco chiare e attualmente al ......se pare che il suo corpo sia stato rinvenuto all interno di una vasca da bagno all interno della quale sarebbeannegato - o, almeno, così riporta TMZ , che per primo ha dato la notizia....Il cantante statunitense Aaron Carter, diventato rapper, attore e personaggio televisivo, fratello minore della star dei Backstreet Boys Nick Carter, è stato trovato morto sabato 5 novembre, nella sua ...Aaron Carter è stato trovato morto nella sua vasca da bagno a Lancaster, in California. Aveva 34 anni, il cantante e attore statunitense diventato famoso all’inizio del millennio con il suo album Aaro ...